Iranianos vão às urnas para eleger novo presidente

O Irã realiza nesta sexta-feira (19) eleições presidenciais em meio a uma forte disputa entre moderados e conservadores. O moderado e atual presidente, Hassan Rohani tenta, a reeleição, mas concorre com Ebrahim Raisi, um clérigo linha-dura que mantém relações próximas ao líder supremo, aiatolá Ali Khamenei.

Outros quatro candidatos foram aprovados para concorrer às eleições. Porém, dois deles desistiram do pleito nesa semana. O primeiro foi o prefeito de Teerã, Mohammed Baqer Qalibaf, que prometeu apoio a Raisi. O segundo é o vice-presidente Eshaq Jahangiri, reformista que desistiu da candidatura para ajudar Rohani.

Com 54 milhões de eleitores, o Irã prevê que o vencedor tenha no mínimo 50% dos votos. Caso nenhum candidato conquiste a cifra, haverá segundo turno. Iranianos que vivem no exterior também podem participar do pleito. Em Milão, na Itália, centenas de eleitores formaram filas para votar em urnas montadas no consulado.