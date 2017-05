Falha elétrica paralisa maior estação de trem da Itália

Uma pane elétrica interrompeu nesta sexta-feira (19) o tráfego ferroviário na Estação Termini, a maior de Roma e a mais movimentada da Itália.

Segundo a Ferrovie dello Stato, estatal que administra a rede de trens no país, o problema atingiu o sistema que controla a circulação de comboios pela estação. Com isso, nenhum trem pode entrar ou sair do local.

A paralisia afetou o serviço ferroviário em toda a capital, já que o tráfego no Nó de Roma, cruzamento de linhas regionais e de alta velocidade provenientes de todo o país, também foi interrompido. A origem da falha técnica teria sido um princípio de incêndio.

As chamas foram controladas rapidamente, mas a situação em Termini ainda é caótica.