Países africanos comemoram 54 anos de organização que unificou continente

No próximo dia 25 de maio, as embaixadas africanas residentes em Brasília irão celebrar os 54 anos da União Africana. O Dia da África foi instituído pelas Nações Unidas, em 1972, ao reconhecer a importância da Organização da Unidade Africana (OUA), atualmente substituída pela União Africana, fundada em 25 de maio de 1963, em Adis Abeba, na Etiópia.

A organização foi criada com os objetivos de coordenar e intensificar a cooperação entre os países africanos e de defender sua soberania, sua integridade territorial e sua independência.

Na manhã desta quinta-feira (18), em Brasília, 35 embaixadores se reuniram em evento preparatório à celebração. Na ocasião, o superintendente da TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, Caique Novis, discorreu sobre o lançamento da nova novela angolana, Jikulumessu – Abre o olho, que será transmitida pela TV Brasil a partir do dia 25 deste mês.

“Como televisão pública, a função que temos é de aproximar a África do Brasil e o Brasil da África, porque temos uma herança e uma identidade com os africanos que é inegável e pouco vista. É muito comum ir ao continente africano e ouvir músicas brasileiras, ver dramaturgia e cinema brasileiros, mas não vemos o que vem da África. E a função da televisão pública é dar visibilidade a essa produção”, disse Novis.

Esta é a segunda vez que a TV Brasil faz parceria com Angola. Em 2014 e 2015, foi ao ar a primeira novela africana a ser exibida no Brasil, Windeck – Todos os Tons de Angola. “O que esperamos é mais audiência. Jikulumessu é uma novela melhor, com maior qualidade de drama, melhor fotografia, e estamos fazendo o esforço de divulgação”, disse Novis. Segundo ele, a novela será lançada na celebração do Dia da África.

Para o embaixador de Angola no Brasil, Nelson Manuel Cosme, o país mostra sua ligação histórica e herança com o continente africano por meio dessas iniciativas. “O grupo ficou bastante satisfeito de saber que através da TV Brasil a África poderá ter maior visibilidade e ser vista de formas diferentes, saindo daquela imagem de uma África com visão de pobreza e de África sofredora”, disse.

“A África poderá ser vista na sua grande potencialidade, como um dos continentes com maior crescimento e maior dinamismo e sendo um continente de esperança”, ressaltou.

Além de levar a mensagem aos brasileiros, para o cônsul geral de Angola no Rio de Janeiro, Rosario de Ceita, a novela será positiva também para os africanos que vivem no Brasil. “Ver esta novela com suas famílias, já que muitos são casais mistos, vai elevar sua auto-estima e, ao mesmo tempo, poderão mostrar aos amigos, companheiros e familiares que Angola também tem bons atores”, disse.

A partir do dia 25, Jikulumessu – Abre o olho será exibida de segunda a sexta-feira, às 20h, na TV Brasil.