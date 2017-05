"Muros funcionam, pergunte a Israel", diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (18) que os muros funcionam, ao reafirmar sua intenção de construir uma barreira entre o seu país e o México, uma de suas propostas mais polêmicas e que elevou as tensões com o vizinho do sul.

"Os muros funcionam. Perguntem a Israel. Funcionam, acreditem em mim. Não temos alternativa", destacou Trump em uma entrevista coletiva conjunta com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que visitou a Casa Branca hoje.