Vice-ministro italiano se casa em primeira união gay no governo

O vice-ministro de Desenvolvimento Econômico da Itália, Ivan Scalfarotto, vai se casar no próximo sábado (20) com seu companheiro, Federico Lazzarovich, em uma cerimônia em Milão. Com isso, ele se tornará o primeiro membro do governo a oficializar uma união civil homossexual.

O casamento será celebrado pelo assessor de políticas sociais de Milão, Pierfrancesco Majorino. "Mas espero que eu não apareça nos jornais por causa de algo assim, tão privado", escreveu em sua página no Facebook.

Há um ano, a Itália aprovou a lei da união civil entre pessoas do mesmo sexo, defendida pelo Partido Democrático (PD), do qual Ivan Scalfarotto faz parte.

Neste 17 de maio, também é celebrado o Dia Internacional contra a Homofobia, com eventos em vários países, inclusive Itália e Brasil.