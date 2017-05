Senado americano quer documentos sobre relação entre Trump e Comey

O Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos solicitou ao FBI e à Casa Branca que forneça cópias dos memorandos e registros do ex-diretor do FBI James Comey, relacionados à sua comunicação com o presidente dos EUA, Donald Trump. Presidente americano pode enfrentar acusações de obstrução da justila, o que em última instância levaria à sua queda.

Nessa terça (16), o The New York Times informou que Comey tinha escrito notas sobre uma conversa em que o presidente lhe pedia para abandonar a investigação do FBI que procurava esclarecer os laços entre o ex-assessor de segurança nacional de Trump, Mike Flynn, com a Rússia e a Turquia.

"[O Comitê] pediu hoje ao FBI que forneça todos os memorandos relativos às interações do ex-diretor do FBI Comey com seus superiores nos governos Trump e Obama", afirmou o comunicado. "Eles também pediram à Casa Branca para fornecer registros de interações com Comey, incluindo quaisquer gravações de áudio".

Outros legisladores dos EUA, incluindo o senador republicano Lindsey Graham, pediram a Comey para testemunhar o mais rapidamente possível diante de vários comitês do Congresso.

Flynn renunciou em fevereiro, após reportagens da mídia revelarem que mentiu ao vice-presidente, Mike Pence, sobre suas conversas com o embaixador russo nos Estados Unidos, Sergei Kislyak.

Sputnik