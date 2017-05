Santos visitará Trump para debater acordos de paz

O presidente colombiano e Prêmio Nobel da Paz, Juan Manuel Santos , viajará nesta quarta-feira (17) para Washington, onde se reuniará com seu homólogo norte-americano, Donald Trump, para discutir acordos de paz, segurança e comércio.

O encontro entre os líderes acontecerá nesta quinta-feira (18) às 13h30 locais, no Salão Oval da Casa Branca, onde vão abordar "maneiras de reforçar os fortes laços de que desfrutam Estados Unidos e Colômbia", diz em comunicado o governo norte-americano.

"Os dois líderes trocarão pontos de vista sobre uma série de questões bilaterais e regionais, incluindo a implementação do acordo de paz, a participação em objetivos de segurança compartilhado, como a luta contra o narcotráfico e o crime organizado internaiconal, e a luta contra o retrocesso democrático na Venezuela", acrescentou o texto.

Segundo comunicado divulgado por Santos, os dois chefes de Estado vão "debater temas de aliança estratégica de segurança", assim como "a implementação do histórico acordo de paz", assuntos comerciais e oportunidades de investimentos.

O mandatário colombiano assegurou que o encontro se trata de "uma visita muito importante" porque inclui também reuniões com diversos setores políticos dos Estados Unidos, com funcionários da Casa Branca e empresários. "Para essa visita damos a maior importância ao ambiente que há nos Estados Unidos frente à Colômbia, porque é um ambiente muito positivo", acrescentou o chefe de Estado, ao recordar o recente anúncio do Congresso norte-americano de cooperar com país.

No início do mês, o Congresso dos EUA aprovou uma ajuda à Bogotá de U$S 450 milhões, incluso na iniciativa batizada de "Paz Colômbia", nome que substituiu o antigo "Plano Colômbia", para investimentos sociais. Na véspera de seu encontro com o republicano, ainda hoje (17), o colombiano discursará em um jantar no qual será oficialmente divulgado um relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre Paz e Prosperidade da Colômbia do centro Atlantic Council, copresidido pelos senadores norte-americanos Roy Blunt e Bem Cardin.

O documento visa dar recomendações "sobre o mapa de caminho para o futuro da aliança bilateral entre Estados Unidos e Colômbia" no marco do pós-conflito.

Além disso, no dia 18, Santos participará da Cúpula Empresarial Binacional de Estados Unidos e Colômbia, um nova plataforma oficial similar aos conselhos de negócios bilaterais dos EUA com Brasil, México e Japão. Ele também se reunirá com os secretários de Estado, Rex Tillerson, e do Comércio, Wilbur Ross.

Este é o primeiro encontro entre Santos e Trump. O mandatário colombiano será o terceiro líder latino-americano a ser recebido pelo republicano, depois das visitas a Washington do peruano, Pablo Kuczynski, e do argentino, Mauricio Macri. Santos concluirá sua visita aos Estados Unidos na sexta-feira (19), após uma reunião com o vice-presidente Mike Pence, no Observatório Naval de Washington.