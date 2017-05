Gabinete nomeado por Macron tem 50% de mulheres

O novo presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quarta-feira (17) os nomes dos ministros que farão parte de seu governo, em um Gabinete que terá 11 mulheres e 11 homens.

O mandatário indicou Jean-Yves Le Drian, membro do Partido Socialista, como novo chefe da pasta de Relações Exteriores. Le Drian foi ministro da Defesa do governo de François Hollande e é um dos socialistas mais respeitados no mundo político francês.

Reafirmando sua posição centrista e de fazer um governo de união, Macron nomeou Bruno Le Maire, do partido de direita Os Republicanos, como seu ministro da Economia. Ex-chefe de Gabinete de Domenique de Villepin, ele chegou a concorrer nas primárias de direita para a Presidência da França e é um dos dirigentes da sigla conservadora.

Já para a Defesa, o novo presidente indicou Sylvie Goulard, europeísta e que já atuou como conselheira do italiano Romano Prodi na Comissão Europeia entre 2001 e 2004.

De acordo com analistas, a indicação de Goulard mostra a postura do mandatário para colocar uma "dimensão europeia" nos temas relacionados à Defesa.

Emmanuel Macron anunciou os nomes do Gabinete, com 11 mulheres e 11 homens

Ao todo, Macron nomeou 18 ministros e quatro sub-secretários, que estão nos partidos de direita, como Os Republicanos, de esquerda - Partido Socialista e Esquerda Radical, e de centro, no Movimento Democrático.

>> Em discurso de posse, Macron promete uma França "forte" e sem divisões

>> Macron é o novo presidente da França

Confira as nomeações de Macron, que já havia anunciado Édouard Philippe, Os Republicanos, como primeiro-ministro.

Ministro do Interior: Gerard Collomb;

Ministro da Transição Ecológica: Nicolas Hulot;

Ministro da Justiça: François Bayrou;

Ministro das Forças Armadas: Sylvia Goulard;

Ministro das Relações Exteriores: Jean-Yves Le Drian;

Ministro da Coesão dos Territórios: Richard Ferrand;

Ministra da Solidariedade e da Saúde: Agnes Buzyn;

Ministro da Cultura: Françoise Nyssen;

Ministro da Economia: Bruno Le Maire;

Ministra do Trabalho: Muriel Penicaud;

Ministro da Educação: Jean-Michel Blanquer;

Ministro da Agricultura: Jacques Mezard;

Ministro da Ação e das Contas Públicas: Gerald Darmanin;

Ministro do Ensino Superior: Frédérique Vidal;

Ministra de Ultramar: Annick Girardin;

Ministra do Esporte: Laura Flessel;

Ministra dos Transportes: Elisabeth Borne;

Ministra para Assuntos Europeus: Marielle de Sarnez.

Subsecretário para as Relações com Parlamento e porta-voz do Governo: Christophe Castaner;

Subsecretária para a Igualdade entre mulheres e homens: Marlène Schiappa;

Subsecretária para as pessoas com deficência: Sophie Cluzel;

subsecretário para o Digital: Mounir Mahjoubi.