Estado Islâmico invade sede de emissora no Afeganistão

Um grupo de homens armados atacou nesta quarta-feira (17) a sede da emissora estatal do Afeganisão, localizada no centro da cidade de Jalalabad.

De acordo com o porta-voz do governo local, Attaullah Khughyani, houve confronto entre policias, agentes de segurança e os homens armados. Ao menos quatro pessoas teriam morrido na ação, sendo dois suicidas que detonaram bombas e dois militantes que foram atingidos pela polícia. Outras seis pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas.

"Podemos confirmar que um número impreciso de militantes conseguiu entrar no edifício da 'National Radio Television (RTA)', que fica perto do prédio da sede do governo da província oriental afegã de Nangarhar", disse.

O grupo terrrorista Estado Islâmico (EI) assumiu a autoria do ataque por meio da agência de notícias Amaq, filiado aos jihadistas. Jalalabad fica na fronteira com o Paquistão e é considerada uma zona de alto risco.