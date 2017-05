Canadá doará US$ 2 milhões para Amatrice e Norcia

O governo do Canadá doará US$ 2 milhões para as cidades de Amatrice e Norcia, devastadas pelos terremotos no centro da Itália no segundo semestre de 2016.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17) pelo prefeito de Norcia, Nicola Alemanno, que esteve recentemente em Toronto ao lado de seu homólogo de Amatrice, Sergio Pirozzi. Os dois participaram de um jantar organizado pelo CEO da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e presidente da Ferrari, Sergio Marchionne, com expoentes da sociedade civil e da política canadense.

Na ocasião, também estava presente o primeiro-ministro Justin Trudeau, que aproveitou a ocasião para anunciar a doação em favor de Amatrice e Norcia. Além disso, segundo Pirozzi, o premier deve visitar sua cidade ainda neste ano.

Com apenas 2,6 mil habitantes, Amatrice foi o município mais atingido pelo terremoto de 24 de agosto, contabilizando 238 mortos. Já Norcia não sofreu perdas humanas, mas viu distritos inteiros irem ao chão, assim como sua basílica, nos tremores do fim de outubro. Ao todo, a série sísmica já deixou 333 vítimas.