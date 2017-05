Trump recebe presidente turco e compara curdos com EI

Dias após ter anunciado a decisão de armar os curdos das Unidades de Proteção Popular (YPG) para lutar contra o Estado Islâmico (EI, ex-Isis), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que é preciso ter certeza que o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) não tenha um "lugar seguro" para se recompor.

A declaração foi feita nesta terça-feira, dia 16, durante a coletiva de imprensa do esperado encontro entre o mandatário e o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, na Casa Branca, em Washington, em um período em que as relações bilaterais entre EUA e Turquia não estão as melhores, principalmente pelo anúncio do governo do Republicano.

"Apoiamos a Turquia na luta contra o terrorismo e nos esforços para reduzir a violência na Síria. Devemos ter certeza que o EI e o PKK não tenham nenhum lugar seguro para se recompor", disse o presidente norte-americano na reunião. A Turquia sempre se opôs fortemente ao apoio dos EUA aos curdos no país, principalmente às YPG, consideradas pela nação como um grupo terrorista e uma extensão síria do PKK.

Por isso, a ideia de enviar armas aos militantes curdos como um reforço contra o Estado Islâmico não agradou nem um pouco Erdogan e os líderes da sua administração. Já a comparação entre o EI e o PKK feita por Trump nesta terça surtiu o efeito contrário, positivo. Segundo o magnata republicano, foi "uma grande honra e um prazer receber o presidente Erdogan na sua primeira visita aos Estados Unidos em anos". "Os Estados Unidos e a Turquia são aliados há anos", disse Trump, relembrando a ajuda e aliança do país árabe durante a Guerra Fria e a Guerra das Coreias.

Por sua vez, Erdogan disse que seu país está determinado em ampliar a cooperação entre as duas nações já que "manter as relações [...] fortes é importante para a estabilidade e a paz do mundo". Sobre o terrorismo, o mandatário afirmou que o país está empenhado em "combater todas as formas de terrorismo, sem descriminalização" pois "não há espaço para organizações terroristas no futuro da região", explicou.

Além disso, o presidente turco elogiou o posicionamento do seu homólogo norte-americano na resposta ao ataque químico na Síria declarando-o justo e afirmando também que a eleição de Trump criou as novas "bases para uma nova era nas relações entre EUA e Turquia".