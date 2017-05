'The New York Times': Trump diz ter "direito absoluto" de compartilhar informações com russos

Matéria publicada nesta terça-feira (16) pelo jornal The New York Times conta que o presidente dos Estados Unidos defendeu sua decisão de compartilhar informações com a Rússia e disse que passou fatos em uma reunião pública na última semana, na Casa Branca.

O noticiário relata que na segunda-feira (15), duas autoridades dos Estados Unidos disseram que Trump revelou informações altamente secretas para o ministro de Relações Exteriores da Rússia sobre uma operação planejada do Estado Islâmico.

De acordo com a reportagem Donald Trump postou em sua conta no Twitter: "Como presidente eu quis compartilhar com a Rússia, o que eu tenho o direito absoluto de fazer, fatos relativos ao terrorismo e à segurança de voos. Razões humanitárias, e além disso eu quero que a Rússia aumente sua luta contra o Estado Islâmico e o terrorismo".

Ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que os relatos de que informações secretas tenham sido enviadas são "falsos"

Times afirma que mesmo com esse posicionamento de Trump, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que os relatos de que informações secretas tenham sido enviadas são "falsos".

O diário acrescenta que as informações repassadas por Trump têm a ver com a ameaça terrorista relacionada ao uso de laptops em voos. No final de março, os EUA proibiram a presença de dispositivos eletrônicos - como tablets e laptops - em voos procedentes de vários países do Oriente Médio.

> > The New York Times