Sorrentino produzirá nova série do Papa a partir de 2018

Após o sucesso de "The Young Pope", estrelada por Jude Law e Diane Keaton, o cineasta italiano Paolo Sorrentino anunciou que dirigirá uma segunda série sobre um Papa no Vaticano, a "The New Pope" ("O Novo Papa", em tradução literal), que começará a ser produzida no ano que vem.

O roteiro será realizado pelo próprio Sorrentino, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2014 por "A Grande Beleza", e Umberto Contarello. "The New Pope" será um programa original da "SKY-HBO", produzida por Lorenzo Mieli e Mario Gianani.

A escolha dos atores para o papel do novo Papa e dos outros personagens teve início há pouco tempo. Diferentemente do que havia sido entendido pelas primeiras informações divulgadas, a série será um projeto novo, mas terá a continuação de alguns eventos do "The Young Pope", que estreou no mês passado no Brasil. No entanto, ainda não se sabe se Law, Keaton ou qualquer um dos outros personagens estarão no novo programa.