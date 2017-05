Síria nega acusação de EUA de execucão em massa em Damasco

O governo de Bashar al-Assad negou "categoricamente" nesta terça-feira (16) as declarações dos Estados Unidos, que acusaram o regime sírio de enforcar e queimar milhares de corpos de prisioneiros.

"Estas acusações são totalmente infundadas, são apenas o produto da imaginação desta administração e de seus agentes", declarou o ministério da Síria das Relações Exteriores, segundo informou a agência de notícias estatal Sana.

De acordo com o Ministério, "as sucessivas administrações norte-americanas fabricaram repetidamente mentiras e acusações para justificar suas políticas agressivas e intervencionistas em outros países soberanos".

Na última segunda-feira (15), o Departamento de Estado norte-americano publicou imagens de satélite que, segundo eles, indicam que a Síria construiu um crematório próximo a prisão de Saydnaya.

Segundo a acusação do governo do presidente, Donald Trump, as autoridades do governo de Assad enforcam cerca de 50 prisioneiros por dia e depois queimam os corpos para esconder as evidências.

"No início de 2013, o regime sírio modificou um edíficio no interior do complexo de Saydnaya para permitir a construção de um crematório", declarou Stuart Jones, subsecretário interino do Departamento de Estado para o Oriente Médio.

Para ele, o governo de Assad "caiu em um novo nível de desaprovação com apoio da Rússia e do Irã", acrescentou.O governo de Bashar al-Assad negou "categoricamente" nesta terça-feira (16) as declarações dos Estados Unidos, que acusaram o regime sírio de enforcar e queimar milhares de corpos de prisioneiros.

"Estas acusações são totalmente infundadas, são apenas o produto da imaginação desta administração e de seus agentes", declarou o ministério da Síria das Relações Exteriores, segundo informou a agência de notícias estatal Sana.

De acordo com o Ministério, "as sucessivas administrações norte-americanas fabricaram repetidamente mentiras e acusações para justificar suas políticas agressivas e intervencionistas em outros países soberanos".

Na última segunda-feira (15), o Departamento de Estado norte-americano publicou imagens de satélite que, segundo eles, indicam que a Síria construiu um crematório próximo a prisão de Saydnaya.

Segundo a acusação do governo do presidente, Donald Trump, as autoridades do governo de Assad enforcam cerca de 50 prisioneiros por dia e depois queimam os corpos para esconder as evidências.

"No início de 2013, o regime sírio modificou um edíficio no interior do complexo de Saydnaya para permitir a construção de um crematório", declarou Stuart Jones, subsecretário interino do Departamento de Estado para o Oriente Médio.

Para ele, o governo de Assad "caiu em um novo nível de desaprovação com apoio da Rússia e do Irã", acrescentou.