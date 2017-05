Papa receberá crianças de cidades atingidas por terremotos

O papa Francisco receberá cerca de 400 crianças das cidades atingidas pelos terremotos no centro da Itália do ano passado e do começo deste ano no Vaticano no próximo dia 3 de junho. A visita acontecerá em ocasião da quinta edição do evento "Treno dei Bambini", promovido pelo "Pátio dos Gentios", estrutura do Conselho Pontifício para a Cultura, em colaboração com as Ferrovias do Estado Italiano.

Vindos de Norcia, Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto, os pequenos, que depois dos tremores perderam suas casas e alguns até familiares e amigos, chegarão a Roma em um trem reservado só para eles das ferrovias italianas e serão recebidos pela Orquestra Jovem Maré do Amanhã, do Rio de Janeiro, e pela associação italiana "Sport Senza Frontiere" ("Esporte Sem Fronteiras").

"Será um momento não apenas para curar as feridas, mas também para discutir os temas mais importantes. As crianças têm uma sensibilidade extraordinária de viver" até aos eventos difíceis como os terremotos, disse o presidente do Conselho Pontifício para a Cultura, cardeal Gianfranco Ravasi.

"O Papa aceitou rapidamente a proposta, com entusiasmo, até porque já visitou esses lugares de sofrimento, mas também de esperança", afirmou o cardeal italiano.

Na visita, as crianças doarão a Francisco o livro "Noi su Questa Terra que Balla. A Proposito di Terremoti ("Nós nesta Terra que Dança. Por Falar em Terremotos"), que trata do tema dos tremores com uma linguagem adequada para os pequenos ajudando-os a compreender o fenômeno.