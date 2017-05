Neofascistas invadem coletiva da prefeita de Roma

Militantes do grupo neofascista CasaPound invadiram nesta terça-feira (16) uma sala onde aconteceria uma coletiva de imprensa da prefeita de Roma, Virginia Raggi, sobre o teleférico que ela pretende construir na periferia da cidade.

Os radicais entraram no local com cartazes e aos gritos de "renuncie, palhaça". "Ao invés de desperdiçar dinheiro no teleférico, pense em tapar os buracos em cada rua", dizia uma faixa. O grupo foi retirado da sala pela Polícia, permitindo que Raggi desse a entrevista.

"Estamos aqui para apresentar um projeto importante para a cidade. Há muitas pessoas exasperadas por anos de governos ruins, infelizmente Roma é também isso", declarou a prefeita.

O teleférico terá como objetivo aliviar o trânsito entre os bairros de Casalotti e Battistini, embora esse tipo de modal não seja comum para transporte de massa em grandes cidades, principalmente em trechos planos.