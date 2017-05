Hillary lança movimento político e promete defender 'América'

A ex-candidata do Partido Democrata na última eleição presidencial norte-americana Hillary Clinton anunciou nesta segunda-feira (15) o lançamento de sua nova organização política prometendo fazer oposição ao governo do republicano Donald Trump.

Em sua conta no Twitter, Hillary afirmou que o grupo "Onward Together" ("Em frente, juntos"), adaptação de seu lema de campanha "Stronger Together" ("Mais fortes juntos"), vai "incentivar as pessoas a se envolverem, organizarem e até mesmo disputarem cargos eletivos", escreveu.

"Nos últimos meses, vimos que é possível, agindo unidos, resistir à perseguição, ao medo, às mentiras e às divisões, e defender uma América mais justa e mais inclusiva", disse um texto, convocando as pessoas a se mobilizarem "em 2017, 2018, 2020 e além". A próxima eleição à Casa Branca acontece em 2020.

A ex-secretária de Estado durante o governo de Barack Obama assegurou que "este ano não foi o que eu imaginava, mas sei pelo que ainda estou lutando: Estados Unidos mais bondosos, de grande coração e inclusivos", tuítou.

Aos 69 anos, Hillary define seu movimento como "uma organização dedicada a impulsionar uma visão progressista, que arrecadou cerca de 66 milhões de votos", na última eleição, quando foi derrotada por Trump.