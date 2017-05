Conselho de Segurança condena teste de míssil norte-coreano

O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou na noite desta segunda-feira (15) a Coreia do Norte pelo lançamento de míssil realizado no último domingo (14) e pediu novas sanções contra o país devido ao seu "comportamento altamente desestabilizador".

Em um comunicado assinado por unanimidade, inclusive pela China, o Conselho pediu que o regime de Pyongyang mostre "sincero compromisso pelo abandono dos programas nucleares através de medidas concretas". Nesse sentido, a ONU solicitou que o país "não conduza outros testes nucleares nem de mísseis balísticos".

Os Estados Unidos e o Japão convocaram uma sessão de emergência do Conselho de Segurança após o lançamento do míssil Hwasong-12, de médio alcance, mas o que parece ter a maior potência até então. A resolução aprovada ontem servirá de base para este encontro.

Os testes de mísseis e nucleares são vetados para a Coreia do Norte desde 2006, quando foram aprovadas resoluções na ONU proibindo as medidas. Porém, somente no ano de 2016, o regime de Pyongyang fez dois testes nucleares e 24 lançamentos de mísseis.