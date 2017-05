Conheça 10 museus divertidos para crianças na Itália

O estereótipo criado pelas crianças de que museu é algo "chato" ficou no passado. Há anos, diversos deles têm se dedicado ao aprendizado e a atividades lúdicas para os pequenos. Na Itália isso não é diferente - o país, conhecido por sua riqueza histórica e arqueológica, também abriga museus voltados para a diversão e o conhecimento.

Confira alguns deles:

Cidade da Ciência - Nápoles

É o lugar perfeito para aprender enquanto se diverte: na antiga área industrial de Bagnoli, em Nápoles, renasceu a Cidade da Ciência, que abriga dois novos museus, o Corporea e o Dome. Os cinco mil metros quadrados de salas com exposições do Corporea, inteiramente dedicadas ao corpo humano, à prevenção da saúde e ao bem estar, promovem uma viagem dentro de um corpo, caminhando nas veias e artérias e passando por diversos órgãos vitais.

Já o Science Center abriga o Dome, um planetário tridimensional avançado, com uma cúpula de 20 metros de diâmetro, e tecnologias de última geração. Graças aos efeitos de áudio, filme e projeção, é possível percorrer a história da astronomia e das primeiras naves espaciais, além de desvendar os mistérios do Universo. No museu, há também um espaço dedicado ao mundo da infância, a Officina dei Piccoli, onde as crianças podem brincar, aprender e se divertir.

A cada fim de semana, o museu propõe diversos programas de atividade para toda a família.

Museu da Ciência e da Técnica Leonardo da Vinci - Milão

O histórico museu tecnológico de Milão é perfeito para adultos e crianças: dividido em 28 seções, que vão desde informática à astronomia, o local oferece atividades educativas, workshops e projetos didáticos para estimular o aprendizado, a experiência e a curiosidade até dos mais pequenos. Apesar de ter tantas atrações, o Museu da Ciência se destaca por duas, em particular: o submarico Enrico Totti e o simulador de voo de um helicóptero.

Galata Museu do Mar - Gênova

O museu do mar no porto de Gênova oferece a possibilidade de se aprofundar na vida e na história das navegações em 17 salas. É uma viagem fascinante na descoberta de aventuras do homem no mar, graças às salas interativas que explicam a história das travessias e do comércio marítimo. Há uma seção dedicada apenas à imigração, onde é possível reviver a travessia dos italianos pelos Estados Unidos, Brasil e Argentina.

Museu Imaginário Científico - Trieste

É um museu interativo para brincar, entender e se atualizar sobre a pesquisa científica e tecnológica. É embasado na concepção da aprendizagem por meio do jogo, e tem diversos percursos temáticos - Fenomena, Kaleido, Cosmo e Demolab. Na área Fenomena, por exemplo, há muitas máquinas que revelam os principais fatos científicos e demonstrações.

Explora - O Museu das Crianças de Roma

É uma cidade em miniatura onde crianças de até 12 anos podem brincar de ser gente grande. No primeiro andar, há instalações permanentes como um supermercado, uma banca de jornal e a área "Pequenos Exploradores"; no segundo, um espaço dedicado a laboratórios criativos, científicos e construtivos.

Museu das Crianças (Muba) - Milão

Trata-se de um centro cultural e artístico que promove a curiosidade e a imaginação dos pequenos visitantes por meio de mostras interativas. "Aprender jogando, se divertir aprendendo" - este é o lema do museu, que está inserido no complexo que abriga a antiga igreja de San Michele. Dentro do local, há também laboratórios didáticos e criativos permanentes.

Museu Esapolis - Pádua

É o lugar ideal para descobrir e explorar o mundo dos insetos. Os visitantes têm a possibilidade de percorrer um dos caminhos mais entusiasmantes da ciência, além de visualizar diversas espécies desses pequenos animais. No museu, também é possível testar uma tecnologias mais inovadoras para entrar em contato com o mundo dos insetos.

Museu A Cidade das Crianças e dos Jovens - Gênova

O museu estimula a descoberta, o jogo e a socialização por meio de uma série de atividades e experiências, em 90 salas interativas. Os menores têm à disposição um bosque para explorar com árvores, grama, grutas e um rio para observar e estimular atividades psicomotoras e sensoriais. Os mais velhos também podem aprender, interagindo com a tecnologia.

Coleção Peggy Guggenheim - Veneza

Todos os domingos no prestigioso museu Guggenheim de Veneza, os laboratórios Kids Day são abertos. Eles fazem parte de um programa voltado a crianças de 4 a 10 anos e ajudam a introduzir os pequeninos ao mundo da arte moderna. Além disso, as crianças podem ser acompanhadas em uma breve visita guiada pelo mundo das obras de arte.

Bambinus - Museu de Arte para Crianças - Siena

Na praça do Duomo de Siena, bem em frente à catedral, fica Santa Maria della Scala, complexo de museus que abriga uma série de coleções que vão desde a antiguidade, no Museu Arqueológico Nacional, até a época moderna, no Centro de Arte Contemporânea e no Museu de Arte para Crianças. Por meio de exposições, jogos e laboratórios interativos, o objetivo do local é aproximar as crianças de 4 a 11 anos da arte.