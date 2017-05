Câmara da Indústria do México expulsa filiais da Odebrecht

A Câmara Mexicana da Indústria da Construção (Cmic) anunciou a expulsão de todas as filiais da construtora Odebrecht, envolvida em escândalos de corrupção em ao menos 12 países, a maioria latino-americanos. Normalmente, uma ação semelhante é precedida de uma investigação interna derivada de uma denúncia.

Neste caso, no entanto, a divulgação por parte de um tribunal dos Estados Unidos da admissão de culpa na entrega do suborno a funcionários mexicanos foi motivo suficiente, afirmou o presidente da organização, Gustavo Arballo.

"A declaração expressa de culpa aceita em um tribunal dos Estados Unidos, na qual eles [diretores da Odebrecht] afirmam terem participado de atos de suborno" bastou para tomar essa decisão, disse Arballo. A expulsão foi decidida no dia 29 de março deste ano e notificada em 4 de abril, mas só se tornou conhecimento público agora.

A Cmic indicou que a decisão tomada pela entidade foi a sanção máxima que ela aplica a uma companhia e, mesmo que existam alguns precedentes de expulsão da câmara, esta é a primeira vez que a medida é aplicada devido a um caso de corrupção, explicou o empresário mexicano.

Até o momento, a construtora brasileira no México não reagiu à medida, que permite, por um lado, que a companhia volte à Cmic no futuro. A Odebrecht no país, no entanto, afirmou em um comunicado que "reafirma a sua confiança para o marco jurídico do México e ratifica que colabora com as autoridades para o seguimento das atuais investigações".

Marcelo Odebrecht

Ainda nesta terça-feira, dia 16, o ex-presidente da construtora foi ouvido por investigadores do México na sede da Polícia Federal (PF) em Curitiba. O depoimento do ex-empresário durou cerca de três horas, contudo, até o momento seu conteúdo não foi divulgado por sigilo. Na segunda-feira passada (15), Marcelo também foi ouvido por representantes do Ministério Público do Peru, assim como o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro.