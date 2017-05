Berlusconi perde na Justiça e pagará 2 mi de euros à ex-mulher

A Corte de Cassação da Itália, a mais alta instância judicial do país, rejeitou nesta terça-feira (16) a ação apresentada pelo ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi e confirmou que ele deverá pagar pensão de 2 milhões de euros por mês (R$ 6,8 milhões) a sua ex-esposa Veronica Lario. De acordo com os juízes, Berlusconi "é um dos homens mais ricos do mundo" e é "relevante" a disparidade entre a sua renda e a de sua ex-mulher.

Com isso, os magistrados rejeitaram o pedido do líder do partido Força Itália contra a maxipensão, usando como argumento o fato de que "a separação não elide a permanência do vínculo conjugal" e há o dever de assistência garantindo o precedente padrão de vida.

A decisão da Suprema Corte vem menos de uma semana após os mesmos magistrados decidirem que o "padrão de vida" não deve ser considerado para pagamento de pensão após o processo de divórcio, devendo ser levado em conta apenas os acordos pré-nupciais.

No entanto, a Corte explicou que essa situação só é aplicada no caso de um processo de divórcio formal e não apenas na separação judicial. Neste último caso, o ex-cônjuge com mais condições de vida "tem ainda o dever de garantir ao parceiro separado o mesmo padrão de vida do matrimônio".

De acordo com as tentativas anteriores em instâncias menores, Berlusconi queria pagar mensalmente à mulher "apenas" 1,4 milhão de euros por mês (R$ 4,7 milhões), enquanto Lario exigia receber 3 milhões de euros (R$ 10,2 milhões). Berlusconi e Lario se separaram na Justiça em 2012, sendo que foi com ela que o ex-premier teve seus três filhos. Atualmente, ela mora em uma das mansões da família, que tem 120 mil metros quadrados, e segundo sua defesa, o valor solicitado pela sua cliente está de acordo com os gastos mensais da propriedade.

Os dois estão afastados desde 2009, quando Berlusconi foi ao aniversário de 18 anos da jovem Noemi Letizia. Na época, a ex-mulher do político afirmou que aquele fato era a "gota d'água", já que o líder do Força Itália não participava das comemorações dos próprios filhos.