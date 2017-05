Vaticano lança logo para JMJ no Panamá

O Vaticano apresentou neste domingo (14) a imagem oficial da próxima Jornada Mundial da Juventude, que será realizada no Panamá entre 22 e 27 de janeiro de 2019.

O logo representa o istmo do país, o Canal do Panamá, a Cruz Peregrina e a figura da Nossa Senhora com uma coroa de cinco pontos, o que representa os continentes. Todas as imagens aparecem formando um coração.

A responsável pela criação é Ambar Calvo, uma estudante de arquitetura da Universidade do Panamá de 20 anos. Sua obra foi escolhida entre 103 propostas avaliadas por um júri composto por especialistas em desenho gráfico e marketing, que selecionaram as três melhores ideias. Mas o vencedor foi eleito pelo Comitê Executivo da JMJ, com o Dicastério para os Laicos, a Família e a Vida. De acordo com a jovem, o Canal simboliza o caminho do peregrino que descobre em Maria o meio para se encontrar com Jesus; a representação do Istmo de Panamá representa o local de acolhida; e os pontos na coroa de Maria são os peregrinos de cada continente.

Segundo o arcebispo do Panamá, Dom José Domingo Ulloa Mendieta, o "desenho conseguiu captar a mensagem que desejamos enviar aos jovens do mundo, a pequenez do nosso país, mas a grandeza do nosso coração, aberto a todos sem exclusão".

"Os jovens são a reserva moral e humana de nossas sociedades e da própria Igreja, eles são capazes de transformá-las por inteiro, positivamente, se formos capazes de ensinar-lhes a amar como Jesus fez conosco", finalizou o arcebispo. (ANSA)