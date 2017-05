Prefeito de Teerã desiste de concorrer à Presidência do Irã

O prefeito de Teerã, Mohammad Bagher Ghalibaf, 55 anos, anunciou nesta segunda-feira (15) que desistiu de disputar as eleições presidenciais no Irã, marcadas para a próxima sexta-feira (19).

Aos seus apoiadores, Ghalibaf pediu que votassem no candidato conservador mais forte na disputa, Ebrahim Raisi, concentrando assim as forças do partido para derrotar o atual presidente moderado e reformista, Hassan Rohani.

O prefeito da capital iraniana já havia se candidato por duas vezes para o cargo, em 2005 e 2013. Nesta última, tinha obtido a segunda colocação, atrás de Rohani, com pouco mais de seis milhões de voto. O atual líder iraniano conquistou 18,6 milhões.

No governo de Teerã desde setembro de 2005, Ghalibaf tem um passado essencialmente militar caracterizado por uma rápida e brilhante carreira iniciada aos 19 anos, durante a guerra entre Irã e Iraque.

Piloto militar entre 1997 e 2000, foi o comandante da Força Aérea do Corpo das Guardas da Revolução Islâmica (Irgc) e, entre 2000 e 2005, foi comandante da Polícia iraniana em substituição de um comandante que foi obrigado a pedir demissão por causa do excesso de violência contra manifestações de estudantes.

Mas, se a frente conservadora se compacta em torno do nome de Raisi, os reformistas também começam a dar sinais de união. O candidato Mostafa Hashemitaba anunciou que votará na reeleição do presidente e convidou os apoiadores a fazer isso, mesmo não retirando formalmente a sua candidatura.