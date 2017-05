Papa se encontrará com Mattarella em Roma em 10 de junho

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, receberá o papa Francisco no próximo dia 10 de junho no Palácio do Quirinale, sede da Presidência da República. A informação foi confirmada tanto pelo governo do país quanto pela Santa Sé nesta segunda-feira (15).

Segundo o diretor da Sala de Imprensa Vaticana, Greg Burke, por exemplo, "sábado 10 de junho de 2017 o Santo pai Francisco irá ao Quirinale em visita oficial" e que "com tal gesto, o Papa pretende retribuir a visita no Vaticano do presidente da República Italiana, o senhor Sergio Mattarella".

Assim, o Pontífice conseguirá retribuir a visita oficial que o mandatário fez ao Vaticano em 18 de abril de 2015. Francisco também já foi ao Quirinale outra vez, em 14 de novembro de 2013, quando Giorgio Napolitano ainda estava na Presidência. A relação entre os atuais Papa e presidente italiano é ótima, de profundo respeito recíproco. Católico fervoroso, Mattarella adora citar Francisco em seus discursos com declarações que o líder da Igreja Católica fez sobre temas como a paz, as migrações, os problemas no trabalho e as novas gerações.