Papa receberá jogadores de Juventus e Lazio no Vaticano

O papa Francisco receberá na próxima terça-feira (16), no Vaticano, as delegações de Juventus e Lazio, que no dia seguinte disputarão a decisão da Copa da Itália.

O encontro acontecerá às 10h30 e será o quarto entre o líder da Igreja Católica e os finalistas do torneio. Nas três ocasiões anteriores, Jorge Bergoglio se reuniu com jogadores de Lazio e Roma (2013), Fiorentina e Napoli (2014) e Juventus e Milan (2016).

A final da Copa da Itália é disputada em partida única, sempre no Estádio Olímpico de Roma. Se vencer, a Juve conquistará seu 12º troféu no torneio e manterá vivo o sonho da tríplice coroa. Já a Lazio jogará em busca de sua sétima taça e de encerrar um jejum de quatro anos sem títulos. (ANSA)