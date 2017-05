Marine Le Pen retoma Presidência do partido Frente Nacional

A candidata derrotada à Presidência da França, Marine Le Pen, retomou à liderança do partido ultracionalista Frente Nacional (FN), informou Steeve Briois, prefeito de Henin-Beaumont, em sua conta no Twitter nesta segunda-feira (15).

"Orgulhoso pela confiança que@MLP_officiel me deu. Ela agora se encontra na presidência da @FN_officiel", escreveu Briois.

Le Pen havia anunciado sua renúncia temporária durante o segundo turno das eleições presidenciais francesas que disputou contra Emmanuel Macron. O objetivo era tentar se afastar da imagem de extrema-direita de seu partido para atrair eleitores mais moderados.

No entanto, foi derrotada pelo candidato do movimento Em Marcha!, Emmanuel Macron, que obteve mais de 60% dos votos. A Frente Nacional é um partido fundado pelo pai de Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que defende posições ultracionalistas, como políticas com restrições imigratórias.