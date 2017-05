Macron anunciará hoje o novo primeiro-ministro da França

O novo presidente francês, Emmanuel Macron, anunciará nesta segunda-feira (15) seu primeiro-ministro. Entre os nomes cotados, estão o prefeito de Le Havre, Edouard Philippe, o ex-premier Alain Juppé, a eurodeputada Sylvie Goulard e o secretário-geral do "Em Marcha!", Richard Ferrand. Em meio à grande expectativa para o anúncio, Macron também se prepara para voar ainda hoje para Berlim, em sua primeira viagem oficial ao exterior, já que Macron tomou posse há apenas um dia.

Apesar de François Hollande deixar o Palácio do Eliseu sob aplausos, Macron inicou sua nova era como o chefe de Estado mais jovem da história da França e atraindo a atenção para suas propostas e reformas. Na Alemanha, Macron se reunirá com a chanceler Angela Merkel, cujo partido venceu as eleições regionais realizadas no fim de semana e consideradas uma prévia para o pleito nacional em setembro. Foi a terceira vitória consecutiva do União Democrata-Cristão (CDU) em eleições regionais na Alemanha.

(ANSA)