Holanda fracassa na tentativa de formar um novo governo

Exatos 61 dias após o resultado das eleições na Holanda terem sido oficializados, os quatro partidos que tentavam formar uma coalizão anunciaram nesta segunda-feira (15) que fracassaram na tentativa de formar um novo governo.

Segundo a deputada Edith Shippers, responsável pelas negociações, há muitas divergências sobre as questões ligadas às políticas migratórias entre as quatro siglas. Estavam nas tratativas o Partido Popular para a Liberdade e a Democracia (VVD), do premier Mark Rutte, o Apelo Democrata-Cristão (CDA), o Esquerda Verde e o centrista D66.

Agora, Rutte que ainda está "interino" no cargo, iniciará novas conversas para tentar formar um governo.

A grande dificuldade em formar uma coalizão tem a ver com o fato de que o principal aliado do VVD, o Partido Trabalhista (PvdA), despencou nas eleições do dia 15 de março e teve apenas nove assentos no Parlamento - contra os 38 da eleição anterior.