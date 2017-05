EUA acusa Síria de execução em massa em Damasco

A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta segunda-feira (15) o governo sírio de executar em massa prisioneiros de uma penitenciária militar em Saydnaya, ao norte de Damasco.

De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, as autoridades do governo de Bashar al-Assad enforcam cerca de 50 prisioneiros por dia e depois queimam os corpos para esconder as evidências.

O governo de Assad "caiu em um novo nível de desaprovação com o apoio da Rússia e do Irã", disse o enviado norte-americano para o Oriente Médio, Stu Jones.