'Deutsche Welle': Turquia proíbe visita de parlamentares alemães a base aérea

Matéria publicada nesta segunda-feira (15) pelo Deutsche Welle conta que a Turquia não autorizou a visita de vários deputados alemães aos soldados da Bundeswehr (Forças Armadas) estacionados na base aérea de Incirlik, no sul do país. Em resposta, o governo alemão considera retirar seus soldados da base aérea.

Segundo a reportagem a visita de membros da comissão estava programada há várias semanas e prevista para esta terça-feira, mas o governo da Turquia ainda não havia se manifestado sobre o assunto. No fim de semana, o Ministério alemão do Exterior foi informado da negativa por representantes turcos. Entre os motivos alegados está a recente concessão de asilo político a militares turcos pela Alemanha.

Segundo a reportagem a visita de membros da comissão estava programada há várias semanas e prevista para esta terça-feira

A decisão eleva ainda mais a crescente tensão nas relações entre a Alemanha e a Turquia, dois parceiros na Otan, aponta o Welle. Além das concessões de asilo pela Alemanha, a detenção, numa prisão turca, do jornalista teuto-turco Deniz Yücel e as campanhas pró-referendo constitucional na Turquia em solo alemão ajudaram a estremecer as relações.

> > Deutsche Welle