A Áustria terá eleições parlamentares antecipadas em outubro após o Partido Social-Democrata da Áustria (Spoe) e o Partido Popular Austríaco (Oevp) anunciarem que vão apoiar uma moção da oposição para antecipar o pleito no país, informa a mídia local nesta segunda-feira (15).

As eleições austríacas estavam marcadas para o ano que vem e, agora, se a moção for aprovada de fato, devem ocorrer no dia 8 ou dia 15 de outubro. Por conta da falta de consenso para ter a maioria no Parlamento, além de conflitos internos na coalizão entre social-democratas e populares, o presidente do país, Alexander Van der Bellen, do Partido Verde, iniciou uma série de consultas com os presidentes das siglas que compõem o Parlamento. A coalizão está no poder desde 2007.

Além disso, uma série de ministros demonstrou apoio, durante o fim de semana, para que o país voltasse às urnas pela terceira vez em pouco mais de um ano.

Em maio do ano passado, Van der Bellen foi eleito presidente com uma vantagem de 30 mil votos. No entanto, em julho, a Corte Constitucional da Áustria anulou as eleições após um recurso do partido de extrema-direita e eurocético Partido da Liberdade (FPÖ) questionar o resultado.

Em 4 de dezembro do ano passado, os austríacos então voltaram às urnas e confirmaram a nova vitória de Van der Bellen.

No entanto, os rumores de que as eleições parlamentares seriam antecipadas para o Outono europeu começaram a ganhar força nas últimas semanas, até mesmo por disputas pessoais no governo e pela falta de maioria nas votações de diversos projetos, causando uma "paralisia" no país.

Nesta segunda, o mandatário recebeu o chanceler e líder dos social-democratas, Christian Kern, e o ministro das Relações Exteriores e líder dos "populares", Sebastian Kurz, para debater um novo calendário eleitoral.