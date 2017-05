Ativistas norte-americanos pedem que Trump libere Assange

Mais de 100 ativistas, entre intelectuais, jornalistas e funcionários públicos, assinaram um apelo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o governo desista de processar o fundador do Wikileaks,o australiano Julian Assange, informou o jornal "The Guardian" nesta segunda-feira (15).

De acordo com a publicação, a iniciativa foi organizada pela Courage Foundation, uma ONG que arrecada dinheiro para defesa legal de denunciantes e ex-agentes acusados de revelar segredos do governo.

A carta aberta é endereçada ao procurador-geral norte-americano, Jeff Sessions, e ressalta que "se o Departamento de Justiça for capaz de condenar um editor ou seu trabalho jornalístico, qualquer jornalismo poderá ser criminalizado".

No mês passado, Sessions havia dito que a prisão de Assange é uma "prioridade" para os Estados Unidos. Assange é o responsável pelo site que vazou milhares de documentos sigilosos e diplomáticos do país. Atualmente, o fundador do Wikileaks vive na embaixada do Equador no Reino Unido e responde a processo por abuso sexual na Suécia.

Ele afirma que o caso é apenas um pretexto para extraditá-lo aos Estados Unidos.