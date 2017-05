Putin e Xi Jinping expressam preocupação com aumento de tensão na península da Coreia

Os presidentes da Rússia e da China, Vladimir Putin e Xi Jinping, expressaram sua preocupação com a escalada de tensão em torno da península Coreana, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Claro, foi abordada de modo detalhado a situação na península da Coreia e manifestada preocupação pela sua evolução, pelo aumento da tensão", disse Peskov a jornalistas.

O representante do Kremlin disse que os dois líderes discutiram o último lançamento de um míssil efetuado pela Coreia do Norte.

Em geral, o porta-voz chamou a troca de opiniões de Putin e Xi Jinping sobre os assuntos atuais das relações bilaterais de "muito detalhada e intensa".

A Coreia do Norte levou a cabo um novo lançamento de míssil na madrugada de hoje, domingo, (14), desde a província de Pyongan do Norte (oeste do país).

De acordo com os militares japoneses, o projétil voou por cerca de 30 minutos, percorrendo cerca de 800 quilômetros antes de cair no mar do Japão, cerca de 400 quilômetros a leste da península da Coreia.

A tensão na península coreana aumentou recentemente, devido à intensificação da atividade militar de Pyongyang, que realizou em 16 e 29 de abril novos testes de mísseis balísticos, em violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, tendo ambos os testes fracassado.

>> Sputnik