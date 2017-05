Partido Conservador de Theresa May lidera as intenções de voto

O Partido Conservador da primeira-ministra Theresa May tem uma vantagem de 15 pontos percentuais sobre o principal opositor, o Partido Trabalhista - de acordo com uma pesquisa de opinião conduzida pela Opinium Research.

Os conservadores têm 47% das intenções de voto contra 32% do Partido Trabalhista. Já os liberais-democratas são a terceira força política com 8% das intenções de voto enquanto o Partido de Independência do Reino Unido detém 5% dos votantes.

A pesquisa foi feita pela internet com 2.003 adultos de 9 de maio a 12 de maio. O Reino Unido realizará eleições nacionais em 8 de junho. O pleito inicialmente estava previsto para 2020, entretanto May resolveu antecipar o sufrágio em um movimento classificado por especialistas como uma medida para ganhar mais poder e concretizar o Brexit.