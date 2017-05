No dia das Mães, Papa pede 'atenção concreta' à maternidade

O papa Francisco enviou uma saudação para as mães de todo o mundo neste domingo (14), dia que muitas nações celebram como o Dia das Mães, e pediu que todos deem uma "atenção concreta" à maternidade.

"O futuro de nossas sociedades pede de todos, especialmente das instituições, uma atenção concreta para a vida e para a maternidade. E isso é particularmente muito significativo porque hoje se celebra, em tantos países, a festa das mães. Recordemos com gratidão e afeto todas as mães, também as nossas mães no céus, confiando-as à Maria, a mãe de Jesus", disse durante a cerimônia Regina Coeli no Vaticano.

Durante a celebração, Jorge Mario Bergoglio também falou sobre a canonização dos Pastorinhos de Fátima, celebrada neste sábado (12) com uma missa em Portugal, e ressaltou que a ideia desse ato "é propor a toda a Igreja que tenha cuidado com as crianças".

"Também hoje há muita necessidade de oração e de penitência para implorar a graça da conversão, como também o fim de tantas guerras que ocorrem por todo o mundo e que aumentam cada vez mais,bem como os absurdos conflitos, grandes ou familiares e pequenos, que desfiguram o rosto da humanidade", disse o Pontífice.

"A santidade dos dois [pastorinhos] não é uma consequência das aparições, mas da fidelidade e do ardor com o qual conseguiram ter o privilégio de ver a Virgem Maria", acrescentou sobre as duas crianças, Jacinto e Francisca, que se tornaram os mais jovens santos da Igreja Católica.

Oração por perseguidos

Durante a cerimônia, Bergoglio também rezou pelas minorias perseguidas por sua fé em diversas regiões do mundo, especialmente, no Oriente Médio.

"Confio à Maria a sorte das populações afligidas pela guerra e conflitos, em particular, no Oriente Médio. Tantas pessoas inocentes são duramente testadas, sejam cristãs, muçulmanas, pertencentes à minorias como os yazidis, e aqueles que enfrentam trágicas violências e discriminações", disse afirmando que vai rezar para um "caminho de diálogo e reconciliação".