Míssil lançado pela Coreia do Norte atinge uma altura de dois mil km

Coreia do Norte realizou novo lançamento de míssil neste sábado (13). O projétil voou por cerca de 30 minutos e atingiu uma altura de 2.000 quilômetros.

A máxima altura atingida pelo míssil lançado pela Coreia do Norte neste sábado (13) foi de 2.000 quilômetros. A informação foi divulgada pela agência Kyodo, citando fontes do governo do Japão.

De acordo com o secretário-geral do governo japonês, o projétil lançado pela Coreia do Norte caiu fora da zona econômica exclusiva do Japão. Tóquio, por sua vez, enviou uma nota de protesto contra Pyongyang, condenando ação.

As tensões em torno das atividades da Coreia do Norte aumentaram drasticamente nos últimos meses, depois que Pyongyang realizou vários testes nucleares e lançamentos de mísseis balísticos, violando as resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

>> Sputnik