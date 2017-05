Merkel tem 3ª vitória consecutiva em eleições regionais

O partido da chanceler alemã Angela Merkel, o União Democrata-Cristã (CDU) conquistou sua terceira vitória consecutiva nas eleições regionais que ocorrem da Alemanha.

Dessa vez, a união com a União Social Cristã (CSU), conquistou 34,5% dos votos na Renânia do Norte-Vestfália, de acordo com dados de boca de urna divulgados pela "ZDF". Seu maior "rival", o Partido Social-Democrata (SPD) de Martin Schulz conquistou 30,5% dos votos, seguido por 12% dos Liberais e 7,5% da sigla de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AFD).

Com os resultados, a coalizão CDU-CSU deve governar a região pelos próximos cinco anos, na localidade mais populosa da Alemanha, e reduto do governo socialista nos últimos 50 anos (apenas com uma exceção). A Renânia do Norte-Vestfália é o último pleito regional antes das eleições legislativas de setembro e serve como um bom termômetro para a disputa nacional.

Antes da localidade, o CDU já tinha alcançado vitórias em Schleswig-Holstein e em Saarland, confirmando o favoritismo de Merkel para o pleito do dia 24 de setembro.

Após a derrota, que ainda não foi oficializada, Schulz destacou que o seu partido "perde e vence junto" e que essas "eleições devem nos fazer pensar o que precisamos mudar daqui até Berlim".

"Tivemos 17 mil novos inscritos, nós convencemos um monte de pessoas que vale a pena. Precisamos fazer esse país ser mais justo e defender a Europa dos populistas", acrescentou Schulz.

