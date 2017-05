Índia ignora fórum chinês dedicado à nova Rota da Seda

A Índia não enviou uma delegação oficial ao fórum dedicado à nova Rota da Seda, inaugurado na China no domingo (14), informa a agência indiana PTI.

Segundo a mídia, alguns cientistas indianos participam do fórum mas não há representantes oficiais do país, embora a Índia tenha recebido um convite oficial.

Na véspera, o representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Gopal Baglay, não deu uma resposta clara se o país iria ou não participar do evento. Ele reiterou a postura indiana de que "as iniciativas de desenvolvimento da infraestrutura de transporte regional devem basear-se nas normas internacionalmente reconhecidas, gestão de qualidade e igualdade".

Baglay chamou a China para um diálogo concreto sobre as preocupações da Índia com uma série de aspetos da iniciativa chinesa.

A Índia critica a iniciativa da Rota da Seda já que um dos projetos-chave de infraestrutura é o corredor econômico sino-paquistanês através do território de Gilgit-Baltistão – parte da região histórica de Caxemira, um território disputado entre a Índia e o Paquistão. O Gilgit-Baltistão é controlado pelo Paquistão, enquanto a Índia considera o território como seu.

>> Sputnik