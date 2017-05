EUA planejam vender mais de $100 bilhões em armas à Arábia Saudita

O presidente dos EUA, Donald Trump, realiza visita à Arábia Saudita em uma semana. A expectativa é de que acordos sejam firmados durante a viagem.

De acordo com um alto funcionário da Casa Branca, citado pela agência Reuters, existe a possibilidade de que o valor das negociações chegue a 300 bilhões de dólares.

A informação surge uma semana antes da visita do presidente dos EUA, Donald Trump, à Arábia Saudita.

Washington tem sido o maior fornecedor de armas e equipamentos militares para à Riad nos últimos anos.

De acordo com a fonte da Casa Branca, o interesse dos EUA em vender armas para a Arábia Saudita tem o objetivo de criar uma resistência às ameaças enfrentadas no Oriente Médio, assim como garantir os seus interesses econômicos nos acordos.

"É bom para a economia norte-americana, mas também será bom para criar um potencial adequado para os desafios da região", observou a fonte.

Diante da possibilidade de novos contratos durante a sua visita, Donald Trump discutirá assuntos como a ameaça proveniente do grupo terrorista Daesh (Estado Islâmico), a guerra no Iêmen, além de participar de uma sessão do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo.

