Em discurso de posse, Macron promete uma França "forte" e sem divisões

Na manhã deste domingo (14), Emmanuel Macron, de 39 anos, tomou posse como novo presidente da França em cerimônia reservada no Palácio do Eliseu. O centrista recebeu o cargo do socialista François Hollande, após a vitória sobre a candidata da extrema-direita Marine Le Pen no último dia 7. Ele se tornou o mais jovem líder da França, desde Napoleão Bonaparte.

Macron prometeu buscar a união e construir uma França "forte", em seu primeiro discurso. "A divisão e as fraturas em nossa sociedade devem ser superadas. O mundo e a Europa precisam mais do que nunca da França e de uma França forte, que fala em voz alta pela liberdade e pela solidariedade", disse, acrescentando ainda que os franceses o elegeram pela "esperança" que representa e seu "espírito de conquista".

Emmanuel Macron chegou às 10h (5h, no horário de Brasília) ao palácio. Ele percorreu lentamente o tapete vermelho, indo ao encontro de François Hollande, que o esperava no hall de entrada. Macron e Hollande se cumprimentaram e posaram para fotógrafos.

Na cerimônia no Palácio do Eliseu, houve uma conversa reservada de 40 minutos no gabinete presidencial que, entre outros temas, inclui a comunicação da senha de lançamento da bomba nuclear. Eles trocaram informações também sobre outros temas secretos de Estado. Em seguida, Macron visitou o Posto de Comando Júpiter.

Na sequência, François Hollande deixou o Palácio do Eliseu sob aplausos. Macron foi então condecorado com um colar de ouro de Grão Mestre da Legião de Honra e foi declarado presidente da República em plenos poderes no cargo.

Ao contrário do que acontece tradicionalmente, Macron desfilou no tapete vermelho sozinho, e não ao lado de sua mulher, Brigitte. Como François Hollande não tem companheira oficial morando com ele no Eliseu, o cerimonial optou por esta solução para não haver constrangimentos no momento dos cumprimentos.

Houve em seguida a saudação à Guarda Republicana, 21 tiros de canhão disparados na esplanada dos Inválidos, um desfile de carro pela avenida do Champs Elysées até o Arco do Triunfo e um almoço para um seleto grupo de convidados.