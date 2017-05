Coreia do Norte faz novo lançamento de míssil

As autoridades da Coreia do Sul informaram que a Coreia do Norte realizou um lançamento de um projétil que aparenta ser um míssil balístico.

A informação sobre o novo lançamento de um possível míssil balístico por parte da Coreia do Norte surge em meio à eleição do novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que expressou disposição de negociar com a Coreia do Norte o seu programa nuclear.

De acordo com militares sul-coreanos, o míssil lançado por Pyongyang foi lançado a uma altura de cerca de 1.000 quilômetros.

O Japão condenou severamente o novo teste realizado pela Coreia do Norte, afirmando que a ação representa uma grave violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

As tensões em torno das atividades da Coreia do Norte aumentaram drasticamente nos últimos meses, depois que Pyongyang realizou vários testes nucleares e lançamentos de mísseis balísticos, violando as resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

A Coreia do Norte declarou-se uma potência nuclear em 2005. Os Estados Unidos, Japão e a Coreia do Sul, bem como a Rússia e a China, participaram em negociações com Pyongyang sobre a desnuclearização da península coreana entre 2003 e 2009, quando a Coreia do Norte se retirou das conversações.

>> Sputnik