Comitê de Segurança da ONU faz reunião de emergência sobre Coreia do Norte

O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá se reunir em caráter de emergência para discutir o recente teste de míssil realizado pela Coreia do Norte, segundo informou neste domingo a Missão Permanente do Uruguai, país que ocupa a presidência provisória do CS da ONU.

De acordo com informações preliminares, essa reunião deve ocorrer na próxima terça-feira (16).

Mais cedo, a Coreia do Norte voltou a chamar a atenção da comunidade internacional com o lançamento de um novo míssil balístico, que caiu no mar do Japão após viajar por cerca de 800 quilômetros, de acordo com militares japoneses.

>> Sputnik