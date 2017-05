Ministros do G7 pedem crescimento inclusivo em 'manifesto'

Os ministros das Finanças que fazem parte dos países que compõem o G7 lançaram neste sábado (13) o "Manifesto de Bari", que pede um crescimento global inclusivo e trata sobre a taxação da chamada economia digital.

"É um documento que sintetiza um esforço de trabalho importante realizado neste meses", disse o ministro italiano da Economia, Pier Carlo Padoan, ressaltando que o texto inclui um "um primeiro ponto de referência firme sobre as políticas do percurso".

De acordo com o ministro italiano, o "manifesto" define as bases para "enquadrar e colocar em um sistema todos os instrumentos de políticas para que haja crescimento, envolva todos e não deixe ninguém para trás".

Padoan ainda lembrou que o sucesso do G7 de Finanças italiano pode ser comprovado por conta de um "comunicado comum, o que não ocorria há muitos anos".

O texto final inclui 19 pontos, que inclui o anúncio do estudo das taxas para empresas digitais e a luta contra os crimes digitais. Segundo o G7, "reconhecemos que os incidentes cibernéticos representam uma ameaça crescente para as nossas economias e que as respostas com políticas apropriadas são necessárias".

O documento ainda pede que "organizações internacionais e de governo" trabalhem juntas para dividir informações de segurança cibernética para "desenvolver novos elementos".