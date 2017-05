Mais de 600 mil velas iluminam caminho do Papa em Fátima

Mais de 600 mil velas iluminaram o caminho do papa Francisco durante sua peregrinação e oração do rosário no santuário de Fátima, em Portugal, nesta sexta-feira (12).

Chegando ao local da oração de "papamóvel", o início da celebração foi marcado por um longo silêncio enquanto Jorge Mario Bergoglio rezava perante à imagem de Nossa Senhora de Fátima.

Pedindo por paz, o Papa ainda fez uma meditação durante a oração do rosário católico.

"Devemos colocar a misericórdia antes do julgamento assim como o juízo de Deus será feito à luz de sua misericórdia.

Obviamente, a misericórdia de Deus não nega a justiça porque Jesus tomou para si as consequências de nossos pecados junto ao seu castigo", afirmou o líder católico à multidão de fiéis.

Ele ainda observou que "todas as vezes que olhamos Maria, voltamos a acreditar na força da fé revolucionária, da ternura e do afeto".

"Nela, vemos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes que não precisam maltratar os outros para se sentirem importantes. Essa dinâmica de justiça e de ternura, de contemplação e de caminho para os outros é o que fez a fé dela um modelo eclesial para a evangelização", acrescentou.

Após a oração, o Papa se dirigiu à Casa Nossa Senhora do Carmo onde descansará para as celebrações deste sábado (13).