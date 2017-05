Itália ainda é destino turístico favorito de italianos

Para os italianos, seu país é o melhor destino turístico do mundo. Foi essa a maior conclusão da segunda edição do Italia Travel Awards, principal premiação do setor da nação europeia, que aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 11, no Acquario Romano, em Roma, e que foi conduzida pela atriz Roberta Lanfranchi.

Na presença de cerca de 400 convidados do ramo, 36 estatuetas foram entregues aos vencedores das categorias, voltadas a companhias, agências de turismo e de viagem e destinos que foram escolhidos através da votação de mais de 15 mil pessoas durante sete meses. O principal prêmio da noite foi o de "Melhor Destino em Absoluto", que foi dado à Itália. O país também foi o vencedor na categoria de "Melhor Destino Cultural" e acabou decidindo que a "Melhor Região Italiana" para o público é a Sicília.

No entanto, o país acabou perdendo nas categorias de "Melhor Destino ao Mar" para as Maldivas, de "Melhor Destino para Natureza, Aventura e Esporte", para a Austrália, de "Melhor Destino para Viajantes" para os Estados Unidos e de "Melhor Escritório de Turismo" para Dubai, nos Emirados Árabes.

Além disso, a premiação também concedeu estatuetas para companhias de transporte internacionais, na qual a italiana "Trenitalia" foi eleita a "Melhor Companhia Ferroviária", a norte-americana "Hertz" como a "Melhor Companhia de Aluguel de Carros", a saudita Emirates Airlines como a "Melhor Companhia Aérea" e a britânica Easyjet Airlines como a "Melhor Companhia Aérea Low Cost".