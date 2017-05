EUA e China anunciam acordo comercial de carne e gás natural

A China e os Estados Unidos fecharam um novo acordo comercial nesta sexta-feira (12) que permitirá a exportação de gás natural chinês em troca da abertura do mercado de carne.

Há 13 anos, a China embargou a compra de carne norte-americana após um caso do chamado "mal da vaca louca" ser constatado no rebanho do país.

As bases do acordo foram negociadas durante a reunião em Mar-a-Lago, em abril, entre o presidente Donald Trump e seu homólogo Xi Jinping.

De acordo com o governo Trump, o acordo bilateral é um passo "significativo" para retomar as exportações dos Estados Unidos e para reduzir a diferença no setor com os "rivais" chineses.