Em missa em Fátima, Papa pede mobilização contra indiferença

Durante a missa em que canonizou os pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta, neste sábado (13), o papa Francisco pediu uma "mobilização" contra a indiferença no mundo.

"Ao pedir e exigir que qualquer um de nós o cumprimento dos deveres do próprio estado no céu, como diz a irmã Lucia, ela põe aqui uma verdadeira e própria mobilização geral contra essa indiferença que congela os corações e agrava a nossa miopia. Não queremos ser uma esperança abortada. A vida só pode sobreviver graças à generosidade de outra vida", disse o Pontífice durante a homilia.

"Não poderia vir aqui e eu suplico para todos os meus irmãos de batismo e de humanidade, em particular pelos doentes, pelos presos e desempregados, pelos pobres e pelos abandonados: rezemos a Deus com a esperança de que ele escute os homens e nos voltemos para os homens com a certeza que Deus os socorre", acrescentou.

Ao fim da homilia, Jorge Mario Bergoglio pediu a "proteção de Maria" e que os cristãos "redescubram o rosto bonito e jovem da Igreja".

A agenda oficial do Papa neste segundo e último dia de viagem a Portugal inclui ainda uma visita aos doentes locais. Ele retorna para a Itália ainda neste sábado.