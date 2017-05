O conselheiro para a Segurança Nacional dos Estados Unidos, Herbert Raymond McMaster, afirmou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (12) que o presidente Donald Trump "não vê a hora" de se encontrar com o papa Francisco.

Segundo o conselheiro, o mandatário quer discutir sobre liberdade e perseguições religiosas no mundo com o líder católico. O encontro entre os dois será no dia 24 de maio.