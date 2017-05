Roma pode mudar regras para visitas à Fontana di Trevi

Um projeto da prefeitura de Roma pode mudar as regras de segurança da Fontana de Trevi, um dos monumentos mais famosos da capital. De acordo com a prefeita Virgina Raggi, em breve os turistas poderão ficar apenas alguns segundos em frente ao monumento.

Se colocada em prática, a proposta de Raggi implicaria na criação de um corredor, no qual os turistas poderiam apenas passar em frente à fonte, sem parada.

"O que estamos fazendo é estabelecer, não apenas turnos mais longos para os agentes de segurança, mas também uma rota que não permite parada", afirmou a prefeita em um programa de televisão.

Com o crescimento do turismo em Roma e em outras cidades italianas, é quase impossível cirucular livremente em frente à Fontana di Trevi, justamente pela multidão parada no local para tirar fotos, conversar admirar o monumento ou lançar moedas na água, uma superstição. Além disso, as fontes da cidade têm sido palco de cenas de vandalismo.

Há poucos dias, um turista completamente nu nadou dentro da fonte, o que chocou moradores. Ao sair da água, a polícia municipal o multou em 450 euros. Semanas antes, as autoridades também multaram duas turistas dinamarquesas que se sentaram na fonte do monumento Vittoriano.

Na Páscoa, um canadense chegou a se pendurar na parte mais alta da "Fontana della Barcaccia", na Praça de Espanha, e pulou dentro d'água.