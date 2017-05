Papa já está em Portugal para participar de centenário em Fátima

O papa Francisco chegou nesta sexta-feira (12) a Portugal onde participará das comemorações do centenário das aparições da Virgem Maria no Santuário de Fátima. O voo papal aterrissou no país por volta das 16h local (12h, em Brasília) nesta base situada a cerca de 50 quilômetros de Fátima. As informações são da agência EFE.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, liderou a delegação de autoridades políticas que deu as boas-vindas ao pontífice aos pés da escada do avião. Ambos conversaram de maneira informal antes do início da cerimônia de recepção em honra ao chefe da Igreja Católica, que contou com uma apresentação da banda da Força Aérea Portuguesa.

Antes de se deslocar para Fátima, o papa teve um encontro privado com o presidente do país na própria base aérea, onde ocorrerá a tradicional troca de presentes. Na agenda do pontífice argentino figura, além disso, uma oração solitária na capela da própria base, como também fez Paulo VI no início de sua peregrinação em Portugal.

Da base, o papa segue de helicóptero ao estádio de futebol de Fátima, que passará a se chamar "Estádio Papa Francisco", e depois percorrerá cerca de três quilômetros no papamóvel "até chegar ao santuário, onde deve participar na reza do rosário".

No sábado (13) será o dia da missa na qual o papa canonizará os dois irmãos pastorinhos, Jacinta e Francisco, que junto sua prima Lúcia, foram testemunhas das aparições da Virgem.

Francisco deixará Portugal no sábado à tarde, depois do almoço.